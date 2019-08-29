29.08.2019 - 20:52
KYK yurt başvurusu sonucu sorgulama! 2019 KYK yurt başvuru sonucu e-devlet giriş
KYK yurt başvuru sonuçları gün itibarıyla adayların erişimine açıldı.Başvuru yapan öğrencilerin merakla beklediği sonuçlarla ilgili en çok merak edilen KYK yurt başvuru sonucu nasıl öğrenilir sorusunun cevabını derledik. İşte 2019 KYK yurt başvurusu sonucu sorgulama ekranı...
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 19-26 Ağustos tarihleri arasında alınan KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığı bilgisi Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından duyuruldu. Peki KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?
Konaklama denilince akla ilk gelen kurum olan Kredi Yurtlar Kurumunda konaklayabilmek için başvuruda bulunan binlerce aday yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sorgulayabilecek.
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