KYK yurt başvurusu sonucu sorgulama! 2019 KYK yurt başvuru sonucu e-devlet giriş

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 19-26 Ağustos tarihleri arasında alınan KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığı bilgisi Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından duyuruldu. Peki KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?



Konaklama denilince akla ilk gelen kurum olan Kredi Yurtlar Kurumunda konaklayabilmek için başvuruda bulunan binlerce aday yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sorgulayabilecek.

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