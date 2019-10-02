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02.10.2019 - 11:26 |

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? AÇıklandı mı?

Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, ülkemize kendi imkânlarıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuruları 24-30 Eylül tarihleri arasında alındı. 2 gün önce biten başvuruların ardından sonuçlar merak ediliyor.

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? AÇıklandı mı?

Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, ülkemize kendi imkânlarıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri KYK yurtlarından yararlanmak amacıyla başvuruda bulundu. 30 Eylül'de biten yurt başvurularının ardından sonuçlara odaklanıldı.

Başvur yapan adaylar şu sıralar "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK'dan yurt yerleştirme sonuç tarihi hakkında kesin bir zaman verilmedi. Yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Yurt için başvuran öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, KYK tarafından 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu nezdinde araştırılacak olup başvuru sonuçları ilerleyen günlerde kurumsal internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ve kurumsal sosyal medya hesaplarından duyurulacak."

    Peş peşe operasyonlar! 10 gündür göz açtırılmıyorİstanbul Narkotik ekiplerince İstanbul genelinde son 10 günde uyuşturucu çetelerine yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo reçine esrar ile bu uyuşturucuların paketlenmesi de kullanıldığı belirlenen hassas teraziler ve silahlar ele geçirildi.
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