KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? AÇıklandı mı?

Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, ülkemize kendi imkânlarıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri KYK yurtlarından yararlanmak amacıyla başvuruda bulundu. 30 Eylül'de biten yurt başvurularının ardından sonuçlara odaklanıldı.

Başvur yapan adaylar şu sıralar "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK'dan yurt yerleştirme sonuç tarihi hakkında kesin bir zaman verilmedi. Yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Yurt için başvuran öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, KYK tarafından 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu nezdinde araştırılacak olup başvuru sonuçları ilerleyen günlerde kurumsal internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ve kurumsal sosyal medya hesaplarından duyurulacak."