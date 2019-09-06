KYK yurt sorgulama! KYK yurt yedek yerleştirme tarihleri

KYK yurt yerleştirme işlemleri devam ediyor. İlk yerleştirmelerin gerçekleşmesinin ardından yedek yerleştirmeler de başladı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül'de sonuçlandı. Peki KYK yurt sorgulama nasıl yapılır? Yurt yedek yerleştirme işlemleri devam edecek mi?

KYK YURT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öğrenciler sonuçlara https://sonuc.kyk.gov.tr/adresinden ulaşabilecek. Sonuçlar, öğrencilere SMS atılarak da duyurulacak.

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YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 200 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 400 TL olarak uygulanıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

YURTLARA YERLEŞENLERDEN İSTENENLER

Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde çekilmiş en az 4 adet fotoğraf, ve Genel Müdürlük tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasını yurt müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.

YURT YEDEK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

İlk üç yedek yerleştirme tarihleri açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül'de gerçekleşti. İkinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

DİĞER BAŞVURULAR

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.