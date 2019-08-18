KYK'dan açıklama geldi! Yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak sosrusu yanıt buldu. Binlerce öğrenci tarafından merak içinde araştırılan KYK yurt başvurularının hangi tarihte alınmaya başlanacağı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada KYK yurt başvurularının 19 Ağustos tarihinde alınmaya başlayacağı bilgisi adaylar ile paylaşıldı.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK yurt başvuruları 19 Ağustos tarihinden itibaren alınmaya başlanacak