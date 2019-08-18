MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKYK'dan açıklama geldi! Yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
18.08.2019 - 12:33

KYK'dan açıklama geldi! Yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Binlerce üniversite öğrencisinin merak ettiği KYK yurt başvuruları için beklenen açıklama geldi. Üniversite öğrencileri tarafından öncelikli tercih olan KYK yurtlarına başvuru tarihi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK'dan açıklama geldi! Yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak sosrusu yanıt buldu. Binlerce öğrenci tarafından merak içinde araştırılan KYK yurt başvurularının hangi tarihte alınmaya başlanacağı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada KYK yurt başvurularının 19 Ağustos tarihinde alınmaya başlayacağı bilgisi adaylar ile paylaşıldı.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK yurt başvuruları 19 Ağustos tarihinden itibaren alınmaya başlanacak

İki grup hastane önünde birbirine ateş açtı!Antalya’da, Kepez Devlet Hastanesi önünde, husumetli iki grup, otomobillerinden birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olaydaki otomobillerden birini terk edilmiş halde bulurken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadın kuaförü, 14 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı

Kadın kuaförü, 14 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı

Sakarya'daki kesik boğaz cinayetinde yeni gelişme!

Sakarya'daki kesik boğaz cinayetinde yeni gelişme!

KYK'dan açıklama geldi! Yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK'dan açıklama geldi! Yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

İki grup hastane önünde birbirine ateş açtı!

İki grup hastane önünde birbirine ateş açtı!

Sıradaki Haber