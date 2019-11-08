KYK'dan açıklama... KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kasım ayının 1. haftası geride kalırken KYK burs sonuçları için araştırmalar gitgide hızlanıyor. Özellikle bu sene 1. sınıfa başlayan üniversite öğrencileri sonuç tarihini öğrenmek için çabalıyor. KYK'den 2 gün önce konuya ilişkin açıklama gelirken yine net tarih verilmedi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK'DAN AÇIKLAMA

"Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır."

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde alınan KYK burs başvuru sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. KYK burs başvuru sonuçlarının geçtiğimiz yıl içerisinde de aynı tarihlerde alındığı baz alınırsa sonuçların Kasım ayının ilk haftası içerisinde duyurulması bekleniyor.

BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını belirten Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." dedi.