La Casa De Papel 3. sezon bölümleri yayınlandı! La Casa De Papel yeni bölümler nasıl izlenir?

La Casa De Papel 3. sezon bölümleri dünyaca ünlü dizi-film izleme platformu Netflix tarafından yayımlandı. İlk iki sezonunda büyük beğeni toplayan La Casa De Papel'de yer alan karakterlerde sosyal medyada çok fazla konuşulan isimler arasında yer aldı. La Casa De Papel'in profesörü Alvaro Morte dizinin ilk iki sezonunun yayınlanmasının ardından büyük bir ilgi ile karşı karşıya kalmıştı.

Alex Pina tarafından İspanya'daki Antena 3 kanalı için çekilen soygun dizisi İspanya sınırlarını kısa sürede aşmış ve tüm dünyada büyük beğeni ile izlenmişti. Tek sezon iki parça olarak çekilen dizi karşılaşılan büyük ilginin ardından 3. sezonun çekilmesine karar verilmişti. Uzun süredir dizinin takipçileri tarafından 3. sezonun yayınlanacağı tarih merak edilirken La Casa De Papel'in 3. sezonu Netflix üzerinden yayımlandı. Dizinin yeni bölümlerini izlemek isteyenler dizi-film izleme platformu üzerinden La Casa De Papel'in 3. sezonunu izleyebilecek.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Ursula Carbero - Tokyo

Alvaro Morte - Profesör

Miguel Herran - Rio

Itziar Ituno - Raquel Murillo

Pedro Alonso - Berlin

Jaime Lorente

Alba Flores

Maria Pedraza