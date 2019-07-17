La Casa De Papel 3. sezon ne zaman başlayacak?

La Casa De Papel 3. sezonu için geri sayım sürüyor. 3. sezon fragmanlarının yayınlanması ile Berlin karakterine hayat veren Pedro Alonso'nun yayınlanan yeni sezon fragmanında yer alması dizinin takipçileri tarafından büyük heyecan ile karşılandı. Peki La Casa De Papel 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa De Papel Álex Pina tarafından İspanya'daki Antena 3 kanalı için yaratılan bir soygun dizisi. 2 parça halinde yayınlanan tek sezonluk bir dizidir. 2 Mayıs 2017'de ilk kez yayınlanmış, 23 Kasım 2017'de sona ermiştir. Úrsula Corberó, Paco Tous ve Alba Flores gibi oyuncular oynamaktadır. İki sezondan oluşan dizinin ilk sezonunun süreleri yeniden düzenlenerek 9 bölümden 13 bölüme çıkartılmıştır ve 25 Aralık 2017'de Netflix'e eklenmiştir.

La Casa De Papel'in 3. sezonu ile 19 Temmuz Cuma günü Netflix'te yayınlanması bekleniyor.