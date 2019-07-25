La Casa De Papel 4. sezon olacak mı? La Casa De Papel yeni sezon ne zaman?

La Casa de Papel 3. sezon bölümleri 19 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanmıştı. İlk iki sezondan sonra sabırsızlıkla beklenilen La Casa De Papel dizisinin 8 bölümden oluşan 3. sezonu izleyenler, 4. sezon gelecek mi merak ediyor. La Casa De Papel dizisinin hayranlarına bekledikleri yanıt, yönetmen Jesús Colmenar'dan geldi.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON OLACAK MI?

İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar, La Casa De Papel'in 4. sezonunun olacağını basın toplantısında dile getirdi.

La Casa De Papel dizisi 4. sezon için onaylandı. Dizinin izleyicisi 4. sezon için şimdiden sabırsızlanmaya başladı.

LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel 4. yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. La Casa De Papel 4. yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.