La Casa de Papel 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte o tarih...

La Casa de Papel'in 3. sezonunda Rio'yuu kurtaran ekip bu sefer İspanyol Kraliyet Darphanesi'ni soymak için yola çıkmıştı. İşler rayında gidiyor derken Profesör'ün de hesaba katmadığı şeyler yaşandı. Raquel'in yakalanması işleri alt üst ederken 4. sezon merakla bekleniyor. Peki, La Casa de Papel 4. yeni sezon ne zaman başlayacak?

LA CASA DE PAPEL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa de Papel için Netflix'ten açıklama yapıldı. Dijital platform dizinin yeni sezonunun 3 Nisan 2020'de yayınlanacağını belirti.