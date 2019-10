La Casa de Papel 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih verildi mi?

La Casa de Papel 3. sezonunda ekip İspanyol Kraliyet Darphanesini hedef aldı. Dizinin son bölümünde hiç de hesapta olmayan şeyler oldu. Ekibin planı bozuldu. Şimdi heyecanla yeni sezon bekleniyor. Peki bir açıklama var mı?

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa de Papel 4. sezonu için Netflix'ten yapılan bir açıklama yok. Bu nedenle yeni sezon tarihi henüz bilinmiyor.

KONUSU NEDİR?

La Case De Papel'de bir soygun hikayesi anlatılıyor. Soygunun başında Profesör lakaplı biri İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için ekibini toplarlar. Profesör her biri ayrı alanında ün yapmış suçlu kişileri bir araya getirir.Sonrasında ise beş ay boyunca bir eve kapanarak, her ihtimali hesaba katarak, ek planlar yaparak kusursuz soygunu planını yapıyorlar. 5 ayın bitmesinden sonra planı devreye giriyor ve soygun başlıyor. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.