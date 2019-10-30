La Casa De Papel 4. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş

La Casa De Papel dizisinin konusu: Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.

LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel 4. yeni sezon tarihi henüz verilmedi. Dizinin hayranları, La Casa De Papel'in 4. sezon onayını aldıktan sonra arayışa geçti. La Casa De Papel dizisinin yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.