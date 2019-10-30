30.10.2019 - 16:31 |
La Casa De Papel 4. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş
Dünya çapında en çok izlenilen diziler arasında yer alan La Casa De Papel 3. sezonunu geçtiğimiz Temmuz ayında izleyicisine sundu. La Casa De Papel 3. sezonundan sonra, 4. sezon onayını veren dizinin yönetmeni akıllarda soru işareti bıraktı. Peki La Casa De Papel 4. yeni sezon tarihi verildi mi? La Casa De Papel yeni sezon ne zaman?
La Casa De Papel dizisinin konusu: Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.
LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
La Casa De Papel 4. yeni sezon tarihi henüz verilmedi. Dizinin hayranları, La Casa De Papel'in 4. sezon onayını aldıktan sonra arayışa geçti. La Casa De Papel dizisinin yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.
Pilot: Pist başından tilki geçtiSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı?nı kullanan bir yolcu uçağının pilotunun tilki görmesiyle ilgili yaptığı anonsun ses kaydı ortaya çıktı. Pilotun, ?06 pist başından güneye bir tane tilki geçti, bilginiz olsun.Şu anda güneydeki kulübeler civarına doğru gidiyor? anonsu dikkat çekti.