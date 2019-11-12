12.11.2019 - 13:27 |
La Casa De Papel 4. yeni sezon tanıtımı yayınlandı mı? Yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Dünya çapında büyük ilgi gören La Casa De Papel dizisinin 4. yeni sezonu için heyecan dorukta. İlk üç sezonuyla nefes kesen La Casa De Papel, 4. sezon için onay aldı. Peki dizinin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel 4. yeni sezon tanıtımı yayınlandı mı?
Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.
Dünyayı etkilemeyi başaran La Casa De Papel dizisi için arayış devam ediyor. Dizinin izleyicileri, yeni sezon hakkında bilgi almak için Netflix'ten ve dizinin yönetmen ve yapımcılarını araştırıyor.
LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI MI?
La Casa De Papel 4. yeni sezon tanıtımı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz
LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
La Casa De Papel 4. yeni sezon tarihi henüz duyurulmadı. La Casa De Papel dizisinin yeni sezon tarihi açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
İş adamının öldürülmesiyle ilgili davada şoke eden iddia!Fatih'te bir otele ait kafede otururken silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Saimait Aierken cinayetiyle ilgili 3 kişi yakalandı. Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği öğrenildi.