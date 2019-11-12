La Casa De Papel 4. yeni sezon tanıtımı yayınlandı mı? Yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.

Dünyayı etkilemeyi başaran La Casa De Papel dizisi için arayış devam ediyor. Dizinin izleyicileri, yeni sezon hakkında bilgi almak için Netflix'ten ve dizinin yönetmen ve yapımcılarını araştırıyor.

LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI MI?

La Casa De Papel 4. yeni sezon tanıtımı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa De Papel 4. yeni sezon tarihi henüz duyurulmadı. La Casa De Papel dizisinin yeni sezon tarihi açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.