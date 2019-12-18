La Casa de Papel yeni sezon ne zaman? 4. Sezon tarihi belli oldu - İşte tanıtım

La casa de papel, Álex Pina tarafından İspanya'daki Antena 3 kanalı için yaratılan bir soygun dizisi. Úrsula Corberó, Paco Tous ve Alba Flores gibi oyuncular oynamaktadır. La Casa De Papel, internet üzerinden yayınlanan bir dizidir. Dünya çapında büyük izleyici kitlesine sahip olan La Casa De Papel dizisinin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte La Casa De Papel yeni sezon tarihi...

LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel 4. yeni sezon 3 Nisan 2020 tarihinde Netflix üzerinden yayınlanacak. İşte La Casa De Papel 4. yeni sezon tanıtımı...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON TANITIM