LA Lakers dizisinde Shannon

Dizinin ilk bölümünün yönetmenliğini “The Big Short” ile 2016’da En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü kazanan Adam McKay üstlenecek. Aynı zamanda dizinin yapımcı koltuğunda oturacak McKay’in bu projesi için Jeff Pearlman’ın “Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s” kitabı referans olacak. Takımla aynı ismi taşıyacak dizide Michael Shannon, takımın sahibi Jerry Buss’ı Jason Clarke ise Mr. Logo Jerry West’i canlandıracak. Karem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, James Worthy, Michael Cooper ve Jamaal Wilkies’li kadrosuyla 80’li yılları domine eden kadroyu televizyon dünyasında kimlerin canlandıracağını için bahisler açılmış durumda.