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29.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

LA Lakers dizisinde Shannon

Michael Shannon, NBA tarihinin en başarılı takımları arasında kabul edilen ve oyuncusundan yönetimine üzerine saatlerce konuşulabilecek bir yapıyla 80’li yılların en dominant takımlarından olan Los Angeles Lakers’ın hikayesini anlatacak dizinin kadrosuna katıldı.

LA Lakers dizisinde Shannon

Dizinin ilk bölümünün yönetmenliğini “The Big Short” ile 2016’da En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü kazanan Adam McKay üstlenecek. Aynı zamanda dizinin yapımcı koltuğunda oturacak McKay’in bu projesi için Jeff Pearlman’ın “Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s” kitabı referans olacak. Takımla aynı ismi taşıyacak dizide Michael Shannon, takımın sahibi Jerry Buss’ı Jason Clarke ise Mr. Logo Jerry West’i canlandıracak. Karem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, James Worthy, Michael Cooper ve Jamaal Wilkies’li kadrosuyla 80’li yılları domine eden kadroyu televizyon dünyasında kimlerin canlandıracağını için bahisler açılmış durumda. 

 

İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.
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