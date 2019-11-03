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03.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Lady Gaga ‘Gucci Cinayeti’nde

Ridley Scott, Maurizio Gucci cinayetini konu alacak yeni filmi için hazırlıklara başladı.

Lady Gaga ‘Gucci Cinayeti’nde

Filmin başrolünü geçen yıl “A Star Is Born” ile adından söz ettiren şarkıcı Lady Gaga üstlenecek. Blade Runner, Alien, Thelma & Louise, Gladiator gibi unutulmaz filmlere imza atan Ridley Scott, bir yandan yeni filmini çekmeye hazırlanırken, bir yandan da sıradaki projeleri için ilk adımları atarak son yıllardaki geleneğini sürdürüyor. Lady Gaga, Maurizio Gucci cinayetini konu alan yeni filminde Patrizia Reggiani’yi canlandıracak. Maurizio Gucci’nin eski eşi olan Reggiani, Maurizio’nun ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle suçlu bulunmuş ve yıllarca cezaevinde yatmıştı.

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