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28.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Lale Plak’a veda etkinliği

Emek Sineması, Kelebek Korse Mağazası, Rebul Eczanesi ve Markiz Pastanesi’nden sonra Beyoğlu’nun tarihine yıllardır tanıklık eden Lale Plak’ın da kapanacağı 17 Aralık’ta duyurulmuştu.

Lale Plak’a veda etkinliği

Müzikseverlerin Beyoğlu’ndaki simgesi Lale Plak Dükkânı için 10 Ocak’ta bir veda etkinliği düzenlenecek. Aile mirasını devam ettiren Hakan Atala, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada bu kararı almalarının en büyük sebebinin özel nedenler olduğunu söylemiş ve “Tabii bunda Beyoğlu’nun değişen dokusunun etkisinin olduğunu da söyleyebiliriz” diye eklemişti. Çeşitli performansların yapılacağı etkinliğin başlama saati 18.30. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti.
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