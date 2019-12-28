Lale Plak’a veda etkinliği

Müzikseverlerin Beyoğlu’ndaki simgesi Lale Plak Dükkânı için 10 Ocak’ta bir veda etkinliği düzenlenecek. Aile mirasını devam ettiren Hakan Atala, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada bu kararı almalarının en büyük sebebinin özel nedenler olduğunu söylemiş ve “Tabii bunda Beyoğlu’nun değişen dokusunun etkisinin olduğunu da söyleyebiliriz” diye eklemişti. Çeşitli performansların yapılacağı etkinliğin başlama saati 18.30.