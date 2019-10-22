MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemLastik bot içinde 30 kaçak göçmen yakalandı
22.10.2019 - 08:51 | | AA

Lastik bot içinde 30 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 19'u çocuk Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Lastik bot içinde 30 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti.

Operasyonda durdurulan harekat halindeki lastik bot içinde 19'u çocuk, 6'sı kadın ve 5'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Fren yerine gaza basan sürücü otomobiliyle pazara böyle daldıKadıköy’de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil pazardaki vatandaşların arasına daldı. Vatandaşlara çarpıp pazar tezgahlarını yerle bir eden sürücü pazarı savaş alanına çevirdi. Otomobilin bir kamyonete çarparak durabildiği olayda 2’si ağır 8 kişi yaralanırken otomobilin pazara daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobilde kedi kurtarma operasyonu

Otomobilde kedi kurtarma operasyonu

Kadın 68. yeni bölüm fragman! Ölüm haberi...

Kadın 68. yeni bölüm fragman! Ölüm haberi...

26. Dönem POMEM başvuruları için son gün ne zaman? POMEM başvuru ekranı

26. Dönem POMEM başvuruları için son gün ne zaman? POMEM başvuru ekranı

Af yasası ne zaman çıkacak? İşte afta son durum...

Af yasası ne zaman çıkacak? İşte afta son durum...

Sıradaki Haber