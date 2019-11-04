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04.11.2019 - 12:34 | | DHA

Lastik botla denizde sürüklenen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, motor arızası nedeniyle içinde bulundukları lastik botla denizde sürüklenen göçmenleri, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Lastik botla denizde sürüklenen göçmenler kurtarıldı

Çeşme kıyılarından geçen cuma günü Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan bir grup göçmenin içinde bulunduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Zor durumda kalan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım çağrısında bulundu.

İhbar üzerine görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik uçağı harekete geçti. Saat 06.35'te tespit edilen lastik botta 31'i Suriye, 9'u Kongo, 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Gambiya ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 45 göçmen kurtarıldı. 16'sı erkek, 8'i kadın ve 21'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Ayrıca geçen pazar günü saat 07.35'te, Çeşme açıklarında bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik botta 29'u Suriye ve 10'u Filistin uyruklu olmak üzere toplam 39 göçmen yakalandı. 16'sı erkek, 11'i kadın ve 12'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kurtarılan ve yakalanan göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbul'da ıspanak kabusu! "Gözlerimi kaybettim sandım"İstanbul’da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner,“marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Bilsem almazdım, doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor" dedi.
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