MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemLastik faciası! Aileyi dağıttı...
11.08.2019 - 12:37| DHA

Lastik faciası! Aileyi dağıttı...

Aksaray'da bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu takla atıp, şarampole devrildi. Kazada, Selma Bostan (32) ile 4 aylık bebeği Ebubekir Arif öldü, eşi sürücü Mehmet Ali Bostan (35) ile 2 çocuğu yaralandı.

Lastik faciası! Aileyi dağıttı...

​Kaza, saat 09.00 sıralarında, Ihlara yolu Doğantarla köyü yakınında meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan ailesiyle birlikte memleketi Niğde'nin Çiftlik ilçesi Obalı köyüne giden Mehmet Ali Bostan yönetimindeki 16 DR 967 plakalı hafif ticari aracın, köye yaklaşık 30 kilometre kala sağ ön lastiği patladı.

Kontrolden çıkarak takla atan araç, şarampole devrildi. Kazada sürücü Bostan, eşi Selma Bostan, çocukları Elvaniye (15), Kerim Asaf (9) ile 4 aylık Ebubekir Arif Bostan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bostan ailesi, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Selma Bostan ve bebeği Ebubekir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Ali Bostan ve çocukları Kerim Asaf ve Elvaniye Bostan'ın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

 

Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hulk filmi konusu nedir? Hulk filmi oyuncuları kimlerdir?

Hulk filmi konusu nedir? Hulk filmi oyuncuları kimlerdir?

Bamsı Beyrek filmi konusu nedir? Bamsı Beyrek filmi oyuncuları kimlerdir?

Bamsı Beyrek filmi konusu nedir? Bamsı Beyrek filmi oyuncuları kimlerdir?

Tedirgin eden görüntü

Tedirgin eden görüntü

Bu yıl kaç resmi tatil kaldı? 2019 resmi tatil günleri

Bu yıl kaç resmi tatil kaldı? 2019 resmi tatil günleri

Sıradaki Haber