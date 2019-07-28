Lavanta çiçekleri barış kokuyor

Kızılay’ın, savaş sonrası ülkelerini terk ederek Türkiye’ye yerleşen Suriyelilerin uyum içerisinde yaşamalarını sağlamak ve destek olmak amacıyla hayata geçirdiği “Toplum Merkezi Projesi” kapsamında 15 Suriyeli ve 6 Türk vatandaşı olmak üzere 21 kişiye ziraat mühendisleri tarafından bahçecilik ve seracılık, temel tarım eğitimi verildi. Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Küçükköy mevkiinde çiftçi Fahri Yıldız’ın, kursiyerlerin kullanması için üç yıllığına hibe ettiği 11 dönüm arazinin beş dönümüne lavanta eken Suriyeli ve Türk kursiyerlerin lavanta hasatı gerçekleştirildi. Hasat şenliğine Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık ile Mardin Valisi Mustafa Yaman da katıldı. 21 kursiyer lavanta tarlasındaki ilk ürünleri topladı. Kınık ve Yaman da kursiyerlerle birlikte lavanta topladı.

‘Kardeş gibiyiz’

Tarım eğitimi alan 63 yaşındaki Suriyeli Fathiya Ali, “Suriye’den beş yıl önce geldim. Tarlalarda çalıştım. Kızılay’ın sayesinde tarım eğitimi aldım. Kendi ürünlerimizi yetiştirmeye başladık. Çevredeki arazi sahipleri bizleri istihdam ediyor. Kursun ilk mezunları olduk” dedi.

Suriye’deki savaştan kaçarak Mardin’e gelen Ali Abdullah ise, “Suriye’nin Deyrizor kentinden ailemle birlikte geldim. Savaştan dolayı işler durduğu için buraya geldik. Burada bize çok yardımcı oluyorlar. Kurs sayesinde burada iş sahibi olduk, evimize ekmek götürüyoruz” diye konuştu.

Suriyeli Mahmut İsmail da savaş nedeniyle beş yıl önce vatanlarını terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Türkiye bizimle ilgilendi. Vatanımızı özlüyoruz ama orada istikrar yok. İstikrar olsa gitmek isterim. Vatanımızı seviyoruz. Evim buradan 60 kilometre uzakta, sınıra çok yakınız. Çalışıyorum ama aklım hep vatanımda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Toplum Merkezi kursiyeri Davut Ersun, “Suriyeli arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Kardeş gibiyiz. Lavanta, çilek ekiyoruz. Ekmek parası kazanmak için çalıyoruz. Toplum Merkezi’nde aldığımız eğitimi burada uyguluyoruz. Kendi ürünlerimizi yetiştirip kazanç da elde ediyoruz” şeklinde konuştu.

Geliri kursiyerlere

Toplum Merkezi’nde eğitim alan 21 kursiyer, 11 dönümlük araziye beş dönüm çilek, beş dönüm lavanta ekimi gerçekleştirerek iki bölümden oluşan 500 metrekare alana da sera kurdu. Hasat edilen ürünler, sebze meyve hallerinde satıldı. Elden edilen gelir ise eğitimlere katılan 21 kursiyere dağıtıldı.

Ekonomiye önemli katkı

Kurslarda eğitim alan 21 kişinin tarımla uğraşan arazi sahipleri tarafından istihdam edildiğini belirten Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bizler 21 kursiyer ile toprağa bu ürünleri diktik. Bu pilot uygulama diğer bölgelerde yaygınlaşacak” ifadelerini kullandı. Lavantanın ekonomiye de önemli katkısı olduğunu vurgulayan Kınık, “Bir dönümden 8 litre lavanta yağı çıkıyor. Buradaki 10 dönümde 80 litre lavanta yağı çıkması hedefleniyor. Bunun litresi bin 500 liraya satılıyor. Bugün dünyada göç, mültecilik pek çok Batı ülkesinde sorun olarak gösterilirken bizim aslında bu topraklara beraber alın teri akıtıyor olmamız, milletimizin korumacılığını gösteriyor. Çiçekler, Mezopotamya’dan dünyaya bir barış mesajı olacak” dedi.