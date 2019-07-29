Leşa (Levent Şahin) biyografisi

1982 Antakya ‘da 6 kardeşli bir ailenin tek erkek çocuğudur. Babası bisiklet tamircisi annesi ise ev hanımıdır. İlkokul ve Ortaokul dönemlerin de jimnastiğe başlamış ve Türkiye jimnastik ve folklör yarışmalarına katılmıştır.

Ailenin kalabalık nufüslu olması ve tek erkek olamanın vermiş olduğu sorumluluktan dolayı, eğitimine ve ideallerine ara verip çalışmak zorunda kalır ve aileye destek olabilmek için bilgisayar şirketine girip çalışmaya başlar.

Antakya Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosun da solistlik ve koristlik yapar ve sayısız konserler de görev alır.. 2006-2009 Kendi tarzını ve sahnesini oluşturmaya çalışan Leşa, bir ilke imza atarak Hatay’da kendi konserini düzenler ve büyük bir ses getirir.

Sahne teklifleri gelmeye başlar ve orkestra kurup kendi sahnesini yapmaya başlar. Sesini Türkiye’ye duyurmak için O Ses Türkiye yarışmasına katılır ve çeyrek finale kadar yükselir.

2013-14 yıllarında ilk single çalışmasını yapar. Hayatın da büyük bir anlam ifade eden ve bu yolda kendisine büyük destek olan rahmetli Harun Kolçak ile tanışır Bu camia ile alakalı yaşadığı tecrübelerini, sahne deneyimlerini Leşa ‘ya anlatır ve bir nevi hocalık yapar. Başarılı müzisyen Harun Kolçak tüm konserlerin de Leşa ile sahnesini paylaşır. Yaşasaydı şu an çıkaracağı yeni single projesin de prodüktörü Harun Kolçak olacaktı. Ve ayrıca Harun Kolçak’ın kendi projesi olan Çeyrek Asır 2 projesin de Leşa yer alacaktı. Harun Kolçak sayesin de tanıştığı Arpej Yapım ile müzik yolculuğuna devam etme kararı alır.

Yaşasaydı Prodüksüyonluğunu üstlenecekti..

Şarkı yarışmasıyla adını duyuran Leşa (Levent Şahin) , Sezen Aksu’nun Bırak Beni isimli şarkısını coverladı 3 Şarkı ve bir versiyondan oluşan toplam 4 şarkılık Maxisingle‘ı 2016 da piyasaya sürdü.

Çok geçmeden aynı dönem de Harun Kolçak’ın hastaneye kaldığını duyan Leşa, kendinisi ziyarete gider ve dostlukları orda başlar. Harun Kolçak aynı dönemde “çeyrek asır” albümünü çıkarmış ve konserler vermeye başlamıştı. O arada Leşa’nın (Levent Şahin) sesinden ve sahnesinden o kadar etkilenir ki, her konserinde dinleyicilerine övgüyle bahseder ve her konserinde sahnesini paylaşırdı.

“Leşa’dan bahsederken “Sahnede ki enerjisi ve sesinden etkilendiğini ve bu sesi türkiyenin duyması gerektiğini söylerdi.

Bir çok konserinde, prodüksüyonluğunu yapacağını ve çeyrek asır 2 de Leşa’nın da yer almasını istiyordu. Müzikal anlamda da elinden geleni yapacağını söyleyen Harun Kolçak, çok geçmeden vefat etmişti.

Son dönemlerinde çok sık birlikte zaman geçiren , iyi iki dost olmasının dışında , Leşa’ya müzikal anlamda, sahne ve hayat tecrübelerini, şarkı yaparken nelere dikkat edilmesi hususunda bir nevi hocalık yapmıştır.

Harun Kolçak , Leşa’nın (Levent Şahin) prodüktörü olmadı ama Harun’un tanıştırdığı yapım şirketi ve menajeri ile bir araya gelip sözleşme yapar ve Yoluma Çıkmayın adlı yeni teklisini Arpej Yapım’dan piyasaya çıkarır