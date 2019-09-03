Leyla, bu adamın elinden son anda kurtuldu

Yeni Asır'dan Hüseyin Çalışkan'ın haberine göre; Aydın'ın Didim ilçesinde eşinden sürekli fiziksel şiddet gördüğü için, çocuğuyla birlikte evi terk eden Leyla Demir (40), ölümden son anda kurtuldu. Çocuğu M.D. ile sığındığı evi bulan gözü dönmüş koca Amri Demir (47) elinde silah ile son anda polisler tarafından yakalandı.

TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Olay, dün Didim ilçesi Altınkum mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Leyla Demir, eşi Amri Demir'den sürekli şiddet gördüğünü belirterek, 1 hafta önce savcılığa giderek şikayetçi oldu. Savcılık koruma tedbiri olarak Amri Demir hakkında evden uzaklaştırma kararı aldı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin telefonla sürekli kendisini tehdit etmesi üzerine Leyla Demir, oğlu M.D'yi alarak Altınkum Atatürk mahallesinde bulunan bir eve yerleşti. Eşinin ve oğlunun sığındığı evi öğrenen Amri Demir, yanına aldığı silah ile adresi bastı. Leyla Demir, kocasının silah ile kendisini ve çocuğunu öldüreceğini polise ihbar etti.

Gözü dönmüş Amri Demir, kapıyı kırıp içeri girmek üzeriyken polisler olay yerine geldi. Polisleri gören Demir üzerinde bulunan silahı ile mermileri, çiçeklerin arasına sakladı ve kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı. Görgü tanıklarının ifadesi üzerine polisler 1 adet ruhsatsız silahı ve 12 adet mermiyi ele geçirdi. Didim'de midyecilik yaparak geçimini sağlayan Demir, uzaklaştırma kararını ihlal ve ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.