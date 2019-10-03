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03.10.2019 - 13:30 |

Lezzetin nabzı burada atıyor

Milliyet Ege yazarı Fedai Ünal, 'Adana Lezzet Festivali'ni milliyet.com.tr okurları için sıcağı sıcağına aktarıyor.

Lezzetin nabzı burada atıyor

Lezzetin nabzı burada atıyor

Bugün Adana’dayım, sizleri de bekliyorum.

Sevgili dükkan dostları bu yıl 3. sü düzenlenen “Adana Lezzet Festivali”ni yerinde yaşamak için Adana’ya geldim. Her zaman Güzel İzmir’le benzerlikler bulurum bu güzel şehirde. Daha havalimanından şehre adım atar atmaz samimiyet karşılar sizi. İşte bu samimiyeti kendine has lezzetlerle buluşturan Adana 3. kez festivalini tüm Türkiye ve tüm dünya ile paylaşıyor.

Elbette yaşadıklarımı sizler için daha sonra kaleme alacağım. Ama gazetem Milliyet’in internet sitesi www.milliyet.com.tr adresinde sıcağı sıcağına gördüklerimi paylaşacağım. Oradan ne var ne yok görebilirsiniz.

Böyle güzel organizasyonların darısı “tüm şehirlerimize” diyor ve Adana’yı keşfe başlıyorum...

Hadi, birlikte gezelim...

Onları kaza ayırdı!Manisa’nın Salihli ilçesinde, eşi Fatma Özçayır (80) ile yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Hasan Özçayır (83), olay yerinde hayatını kaybetti.
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