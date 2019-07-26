LGS 1. nakil dönemi başladı mı? Nakil işlemleri nasıl yapılacak?
LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından okul değişikliği yapmak isteyen öğrenciler için nakil işlemleri başlayacak. Peki, 1. nakil dönemi ne zaman? Nakil işlemleri nasıl yapılır?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin yerleştirme işlemleri yapıldı. İlk yerleştirmelerin ardından okul değişikliği yapmak isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak.
MEB, e-okul üzerinden merkezi ve yerel yerleştirme ile alan okulların boş kontenjanlarını yayımladı.
NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.
Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.