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01.08.2019 - 09:26

LGS 1. nakil işlemleri için geri sayım! LGS nakil tercihi nasıl yapılır?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) nakil tercihleri 29 Temmuz'da başladı. LGS 1. nakil tercih işlemleri, 2 Ağustos'ta sona erecek. Peki LGS 1. Nakil işlemi nasıl yapılır?

LGS 1. nakil işlemleri için geri sayım! LGS nakil tercihi nasıl yapılır?

Liseye Geçiş Sınavı tercih sonuçları açıklandıktan sonra LGS adaylarından bazıları, nakil işleminin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. 8. Sınıfların katılım gösterciği LGS sınavı sonrasında 1. Nakil işlemleri devam ediyor. Yarın sona erecek olan LGS nakil tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

LGS NAKİL TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS 1. NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları, 5 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil tercih başvuruları 05-08 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak.

LGS 2. NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 10 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

AÇIKTA KALAN ÖĞRENCİLERİN TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak.

 

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kameradaBursa'da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Yunus Emre'nin mahallede bisiklet sürerken son görüntüleri olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.
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