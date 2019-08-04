LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 2. Nakil tercihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçları sonrasında nakil işlemlerine müracaat eden öğrenciler sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor.

LGS 1. NAKİL TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Temmuz - 2 Ağustos 2019 Tarihleri arasında alınan LGS 1. Nakil tercihlerinin sonuçları henüz açıklanmadı.

LGS 1. Nakil tercih sonuçları, 5 Ağustos 2019 tarihlerinde açıklanacak.

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruları, 5-8 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak.

LGS 2. NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları, 10 Ağustos'ta açıklanacak.