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05.08.2019 - 09:07

LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı! MEB, LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları

LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları https://www.meb.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunuldu. LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları TC kimlik numarası aday doğum tarihi girildilten sonra sorgulanabilecek.

LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı! MEB, LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları

LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları MEB tarafından açıklandı. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında LGS  1. nakil tercihlerini gerçekleştirdi. MEB tarafından LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları az önce adayların erişimine açıldı. LGS 1. nakil yerleştirme sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar http://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası ve aday doğum tarihini gün ay ve yıl olarak girdikten sonra sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. 

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 8 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 5 kilogram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 20 şüphelide gözaltına alındı.
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