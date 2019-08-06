LGS 2. nakil başvuruları başladı! E-okul Lise boş kontenjanları

LGS 1. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB tarafından 2. nakil tercih işlemlerinin başladığı bilgisi adaylar ile paylaşıldı. 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında alınan LGS 1. nakil tercih başvurularının ardından 5 Ağustos itibariyle nakil tercih sonuçları MEB tarafından adaylara duyuruldu. LGS tercih sonuçlarının ardından herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar 1. nakil tercihlerinin ardından %95 oranında yapılan tercihlere göre istedikleri liseye yerleştirildi. Henüz bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ise 2. nakil tercih süreci 5 Ağustos itibariyle başladı. Adaylar lise boş kontenjanlarına e-okul platformu üzerinden ulaşabilecek.

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

LGS 1. nakil yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. nakil tercih işlemleri 5 Ağustos itibariyle başladı. Tercih işlemleri 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Açıkta kalan adaylar Lise boş kontenjanlarına e-okul platformu üzerinden ulaşabilecek. LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak.