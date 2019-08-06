LGS 2. nakil başvuruları başladı! E-okul Lise boş kontenjanları
LGS 1. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar için LGS 2. nakil tercihleri 5 Ağustos itibariyle başladı. İyi bir lisede eğitim almak isteyen adaylar LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. nakil tercih işlemlerini 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdi. Tercih sonuçları dün MEB tarafından adaylara açıklanırken 2. nakil tercih süreci de resmen başladı. Peki LGS 2. nakik tercih başvuruları ne zaman sona erecek?
LGS 1. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB tarafından 2. nakil tercih işlemlerinin başladığı bilgisi adaylar ile paylaşıldı. 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında alınan LGS 1. nakil tercih başvurularının ardından 5 Ağustos itibariyle nakil tercih sonuçları MEB tarafından adaylara duyuruldu. LGS tercih sonuçlarının ardından herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar 1. nakil tercihlerinin ardından %95 oranında yapılan tercihlere göre istedikleri liseye yerleştirildi. Henüz bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ise 2. nakil tercih süreci 5 Ağustos itibariyle başladı. Adaylar lise boş kontenjanlarına e-okul platformu üzerinden ulaşabilecek.
LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
LGS 1. nakil yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. nakil tercih işlemleri 5 Ağustos itibariyle başladı. Tercih işlemleri 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Açıkta kalan adaylar Lise boş kontenjanlarına e-okul platformu üzerinden ulaşabilecek. LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak.