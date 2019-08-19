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19.08.2019 - 12:25

LGS boş kontenjan başvurusu nasıl yapılır?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 1. ve 2. nakil tercihi işlemleri sona erdi. LGS boş kontenjan başvuruları ise bugün başladı. Peki LGS boş kontenjan başvurusu nasıl yapılır?

LGS boş kontenjan başvurusu nasıl yapılır?

Liseye Geçiş Sınavına katılan öğrenciler, LGS boş kontenjanları araştırmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı e-okul sistemi üzerinden (https://e-okul.meb.gov.tr/) öğrenilen boş kontenjan bilgileri yoğun ilgi görüyor. LGS boş kontenjan tercih işlemleri e-okul sisteminden gerçekleşiyor. Peki LGS boş kontenjanlar içn tercih işlemleri ne zaman sona erecek?

LGS BOŞ KONTENJAN TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak.

LGS BOŞ KONTENJAN TERCİHİ İÇİN TIKLAYINIZ

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