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09.08.2019 - 20:46

LGS ikinci nakil sonuçları belli oldu! MEB 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2. nakil dönemi sonuçlarına ilişkin müjdeli haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren LGS 2.nakil sonuçlarını öğrencilerin erişimine açtı. İşte 5-8 Ağustos tarihlerinde alınan LGS 2. nakil sonuçları...

LGS ikinci nakil sonuçları belli oldu! MEB 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

LGS ikinci nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı. 5-8 Ağustos tarihleri arasında LGS ikinci nakil tercihlerinin alınmasının ardından gözler MEB'e çevrilmişti. Yerleştirme takviminde 10 Ağustos olarak açıklanan LGS ikinci nakil yerleştirme sonuçları bir gün önce adayların erişimine sunuldu. LGS ikinci nakil sonuçlarına göre adayların %99'u istedikleri bir liseye yerleşti.

 İkinci nakil dönemi sonunda öğrencilerin yüzde 99'u yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi. Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas iki nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 43 bin 365'e ulaştı.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 19-23 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak. 6 Eylül'de yerleştirme süreci tamamlanacak

İKİNCİ NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi. AA muhabirinin MEB yetkililerinden edindiği bilgilere göre, birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri liselere yerleşirken bu oran yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda yüzde 99'a yükseldi.

Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas iki nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 43 bin 365'e ulaştı. Yerleştirmeye esas iki nakil sürecinde yerleşemeyen öğrencilerin önlerindeki seçenekleri içeren takvim işlemeye devam edecek.

Bu kapsamda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 19-23 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül 2019 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.

 

 

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