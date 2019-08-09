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09.08.2019 - 12:04

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı!

LGS ikinci nakil başvuru süreci 8 Ağustos'ta sona erdi. Yerleşme sonucunda yeniden tercih yapmak isteyen öğrencilerin ikinci nakil sonuçlarını heyecanla bekliyordu. 10 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulan nakil sonuçları az önce erişime açıldı.

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan nakil başvurularında 2. dönem de sona erdi. Dün sona eren nakil başvurularının ardından nakil sonuçları da heyecanla bekleniyordu. Heyecanlı bekleyiş sona erdi.

2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Ağustos'ta sona eren yerleştirmeye esas 2. nakil başvurularının sonuçları 10 Ağustos Cumartesi günü açıklanacaktı. MEB merakla beklenen sonuçları az önce açıkladı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde görüntülenebilecek.

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