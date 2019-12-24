24.12.2019 - 10:19 |
LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan aralık ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik üçüncü örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet sitesinden erişime açtı. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.
LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 7 Haziran 2020'de yapılacak. Yayınlanan kasım ayı örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.
Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerde örnek sorulara yer verildi.