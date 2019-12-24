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24.12.2019 - 10:19 |

LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan aralık ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik üçüncü örnek soru kitapçığını "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet sitesinden erişime açtı. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 7 Haziran 2020'de yapılacak. Yayınlanan kasım ayı örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerde örnek sorulara yer verildi.

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