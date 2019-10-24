LGS ne zaman yapılacak? LGS 2020 örnek sorular

Milli Eğitim Bakanlığı LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin sınav tarihini duyurdu.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 7 Haziran 2020'de yapılacak. İki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek. Soru kitapçıkları yayınlanmaya devam edecek.

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