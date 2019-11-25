LGS örnek sorular yayınlandı | LGS ne zaman yapılacak?

LGS örnek soru kitapçıkları yayınlanıyor. Merkezi sınava yönelik son olarak kasım ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı. Öğrenciler heyecanla LGS 2020'yi merak ediyor.
LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 7 Haziran 2020'de yapılacak. Yayınlanan kasım ayı örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.
Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerde örnek sorulara yer verildi.
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Tekirdağ'da, Batı Nil Virüsü can aldıTekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan Yüksel Sezgin (57), sinek ısırması sonucu bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor Mustafa Doğan, 2 aydır tedavi altında olan Sezgin'in Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirerek, Batı Nil Virüsü ülkemize Afrika üzerinden göç eden kuşlarla geliyor, kuşları ısıran sivrisineklerden da insanlara bulaşıyor dedi.