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22.07.2019 - 17:17

LGS Taban puan ve boş kontenjanlar nereden öğrenilir?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları bugün açıklandı. LGS adayları ise harekete geçti. Taban puan ve boş kontenjaları merak eden öğrenciler, MEB'in sayfasına akın etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı,LGS Taban Puan ve Boş Kontenjan bilgilerini yayımladı. İşte LGS Taban Puan ve Boş Kontenjan bilgileri...

LGS Taban puan ve boş kontenjanlar nereden öğrenilir?

 LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.

2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 22 Temmuz 2019 tarihli yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız

2019 Yerel Yerleştirme 22 Temmuz 2019 tarihli yerleştirme sonuçlarına göre, tercihe yerleşen en son öğrencinin yerleştirilme taban bilgileri ve tercih boş kontenjanları için Tıklayınız

E OKULA NASIL GİRİLİR?

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmek isteyen adaylar Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci Okul numarasını girdikten sonra öğrencisi hakkındaki bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.

E OKUL GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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