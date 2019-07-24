LGS taban puanlar ve boş kontenjanlar | LGS nakil işlemleri ne zaman?
1 Haziran 2019 Tarihinde uygulanan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde belli oldu. LGS adayları sonuçları öğrendikten sonra liselerin taban puanları ve boş kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki LGS taban puanları ve boş kontenjanlar nereden öğrenilir?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.
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LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.
Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.