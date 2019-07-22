LGS tercih sonuçları açıklandı! MEB sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine uygulanan LGS için yapılan tercihlerin sonuçları belli oldu. Öğrenciler MEB resmi sayfaları ve e-okul platformu aracılığı ile tercih sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yerleştirme sonuçları az önce açıklandı. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Boş kontenjanlar da MEB resmi sitesi üzerinden erişime açılacak.

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NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanlar da ilan edilecek. Nakil başvurusu yapmak isteyenler için ise 1. nakil süreci 29 Temmuz'da başlayacak.