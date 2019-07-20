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20.07.2019 - 20:32

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. 1 Temmuz'da başlayan tercih süreci 12 Temmuz'da sona ermişti. Yüzbinlerce öğrenci tercihlerin açıklanmasını bekliyor. MEB tarihi belirledi.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan LGS'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler Temmuz ayının başında tercih işlemlerini tamamladılar. Tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler sonuçlar açıklandıktan sonra boş kontenjanlara göre nakil başvurusu da yapabilecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanlar da ilan edilecek. Nakil başvurusu yapmak isteyenler için ise 1. nakil süreci 29 Temmuz'da başlayacak.

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