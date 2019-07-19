LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi duyurdu

LGS tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. 1-12 Temmuz tarihleri arasında tercihlerin alınmasının ardından şimdilerde LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Lise'de iyi bir okulda eğitim alarak kariyer hedeflerine adım adım ulaşmayı hedefleyen adayların her yıl olduğu gibi bu yılda en fazla tercih edecekleri liseler arasında Fen ve Anadolu Liseleri yer aldı. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1-12 Temmuz tarihleri arasında alınan LGS tercih sonuçlarının 22 Temmuz tarihinde MEB tarafından adaylara duyurulması bekleniyor. Boş kontenjanların açıklanmasının ardından Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.