LGS yatılılık başvuruları ne zaman?

Birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri liselere yerleşirken bu oran yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda yüzde 99'a yükseldi.



Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas iki nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 43 bin 365'e ulaştı.



Yerleştirmeye esas iki nakil sürecinde yerleşemeyen öğrencilerin önlerindeki seçenekleri içeren takvim işlemeye devam edecek.

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER



Bu kapsamda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 19-23 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül 2019 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.

YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında saat 17.00’ ye kadar müracaat edeceklerdir.

Okul yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 06 Eylül 2019 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.

Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlara il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca 26-29 Ağustos 2019 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 09 Eylül 2019 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2019 tarihi saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.