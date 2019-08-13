LGS'de hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları-açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.

YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında saat 17.00’ ye kadar müracaat edeceklerdir.

Okul yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 06 Eylül 2019 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.

Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlara il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca 26-29 Ağustos 2019 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 09 Eylül 2019 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2019 tarihi saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.