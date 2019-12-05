MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Libyalı turist bacağından bıçaklandı!
ABONE OL
05.12.2019 - 12:20 | | DHA

Libyalı turist bacağından bıçaklandı!

İstanbul Şişli’de Libyalı turist tartıştığı kişiler tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralı turistin markete sığınarak yardım istediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Libyalı turist bacağından bıçaklandı!

Olay, Şişli, İnönü Mahallesi, Babil Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Libyalı olduğu öğrenilen Osman Z. ile kimliği henüz belirsiz şüpheliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri Osman Z.'yi bacağından bıçakladı. Şüpheliler ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı turist ise sokakta bulunan bir markete sığınarak yardım istedi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı turiste ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı

Libyalı turisti bıçaklayarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MARKETE SIĞINARAK YARDIM İSTEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Bacağından bıçaklanarak yaralanan turistin sokak üzerinde bulunan markete sığınarak yardım istediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kanlar içinde kalan turistin market sahibinden ambulansı aramasını isteyerek dışarı çıktığı sırada bayıldığı görüldü. Görüntülerin devamında sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek yaralıya müdahale ettiği görülüyor.

 

 

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Olçok ailesinden açıklama: Sözleri ailemizi bağlamamaktadır

Olçok ailesinden açıklama: Sözleri ailemizi bağlamamaktadır

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...

Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...

Sıradaki Haber