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04.11.2019 - 10:20 | | DHA

Lice'de 220 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 220 kilo 10 gram esrar ele geçirildi.

Lice'de 220 kilo esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Lice'ye bağlı Çağdaş köyü kırsalındaki ağaçlık ve çalılık alanda esrar saklandığı belirlendi. Harekete geçen jandarma, söz konusu yere operasyon düzenledi.

Operasyonda arama yapılan çalılık alanda üzeri brandayla örtülmüş çuvallarda toplam 220 kilo 10 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, uyuşturucuyu bırakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çekiçli banka soygunu girişimi kameradaAdana'da çekiç ile bankanın camını kırıp bıçakla çevredeki vatandaşları tehdit ederek bankayı soymaya çalışan bir kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Soygun anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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