10.08.2019 - 10:01
Lider Şahin kimdir? Mesleği nedir?
Lider Şahin, ünlü sanatçı Selami Şahin ve eşi Didem Şahin'in büyük oğludur. Demet Özdemir ile anılan Lider Şahin'in kim olduğu merakla araştırılıyor. İşte Lider Şahin hakkında merak edilen bilgiler...
1985 yılında dünyaya geldi. Kadir Has Üniversitesi 'nde İç Mimarlık bölümünü bitirdikten sonra babasının izinden giderek müzikle ilgilenmeye başladı, hatta bir dönem babasına vokal yaptı. Halen geri vokal ve DJ olarak kariyerine devam etmektedir.