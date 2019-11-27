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27.11.2019 - 22:15 |

Lille Ajax maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta?

Lille Ajax maçı için heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında geçtiğimiz sezonun flaş ekibi Ajax, deplasmanda Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille'e konuk oluyor. Peki Lille Ajax Şampiyonlar Ligi H grubu 5. maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Lille Ajax maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta?

AJAX-LİLLE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ajax-Lille Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi' nde 5. hafta maçları arasında en dikkat çeken müsabakalardan bir tanesi olan Ajax-Lille maçı beIN SPORTS MAX HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Lille : Maignan, ZEKİ ÇELİK, Djalo, Gabriel, Reinaldo, Andre, Soumare, Ikone, YUSUF YAZICI, Bamba, Osimhen

Ajax : Onana, Dest, Schuurs, Mazraoui, Tagliafico, Van de Beek, Martinez, Labyad, Promes, Tadic, Ziyech

 

Kazaya müdahale eden polise araba çarptıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazasında yol güvenliğini sağlarken otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.
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