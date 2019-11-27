Lille Ajax maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta?

AJAX-LİLLE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ajax-Lille Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi' nde 5. hafta maçları arasında en dikkat çeken müsabakalardan bir tanesi olan Ajax-Lille maçı beIN SPORTS MAX HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.



İLK 11'LER



Lille : Maignan, ZEKİ ÇELİK, Djalo, Gabriel, Reinaldo, Andre, Soumare, Ikone, YUSUF YAZICI, Bamba, Osimhen



Ajax : Onana, Dest, Schuurs, Mazraoui, Tagliafico, Van de Beek, Martinez, Labyad, Promes, Tadic, Ziyech