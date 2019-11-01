Limanda demirli tekne uyuşturucu deposu çıktı

Deniz Limanı Şube ekipleri Fatih Yenikapı Limanı'nda park halindeki bir teknede uyuşturucu satıldığı ihbarını alınca çalışma başlattı. İki ay süreyle takibe alınan Emrah K. isimli şahısa ait teknenin Emrah K.’nın akrabası olan Mehmet Emin K. vasıtasıyla uyuşturucu zulası olarak kullandığı ve zaman zaman teknede uyuşturucu satışı yapıldığı belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde Mehmet Emin K.’nın; uyuşturucunun piyasaya dağıtımını oğulları Serkan K. ve Selçuk K. vasıtasıyla gerçekleştirdiği tespit edildi. Çalışmaların ardından "torbacı Emin" lakaplı Mehmet Emin K.nın oğlu Serkan K.nın adresine 10 Ekim günü operasyon düzenlendi. Yapıılan baskında, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kilo 12 gram Skunk (Hibrit esrar) 200 gram toz esrar, 357 extacy hap, 49 gram Hitler eroini olarak da bilinen Metamfetamin ve 78 gram farlı türde narkotik madde ele geçiren ekipler, Serkan K.yı gözaltına alıp emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Serkan K. tutuklanırken devam ettirilen soruşturmada dünde babası Mehmet Emin K.ile abisi Selçuk K. ve teknenin sahibi Emrah K.’nın yakalanması için operasyon düzenlendi.



ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Adreslerine yapılan baskınlarla tekne sahibiyle birlikte yakalanıp gözaltına alınan baba oğul uyuşturucu satıcısının yine evlerinde ve teknede yapılan aramalarda, 542 gram extasy, 1 kilo 154 gram kubar, 220 gram toz esrar, 156 gram farklı türde uyuşturucu, 1 muşta, 1 kelepçe, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucudan temin edildiği değerlendirilen bin 440 lira para ile 2 telefonlarına ve uyuşturucuları depoladıkları teknelerine el konulan baba-oğul uyuşturucu satıcısı ile tekne sahibinin emniyetteki işlemleri sürerken, polis el koyduğu telefonlardan şebekenin müşterilerini ve uyuşturucuları temin ettiği şahısları tespit etmeye çalışıyor.