Lion filmi konusu ve başrol oyuncuları

Lion filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Garth Davis'in yer aldığı film 3 Şubat 2017 yılında Türkiye'de vizyona girdi. Türkiye'de 8 hafta boyunca vizyonda kalan film 49.372 seyirci tarafından izlenirken toplamda 793.699,33 Türk Lirası hasılat elde etti.

LİON FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Lion filminin başrollerinde David Wenham, Sunny Pawar, Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman yer alıyor.

LİON FİLMİ KONUSU

5 yaşındaki Hintli bir çocuk ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalır. O uyurken trenin yola çıkması sonucu küçük çocuk uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bulur. Artık kayıptır ve eve nasıl döneceğine dair bir fikri yoktur. Kendini Calcutta'da bulan küçük çocuk büyük mücadelelerden sonra Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilir ve sevgiyle büyür. Ancak ailesini bulma isteği giderek bir saplantıya dönüşür. Elinde hiçbir şey olmadan ilerlemeye çalışan genç adamın içindeki çaresizlik zamanla hayatını da etkilemeye başlar...

Filmi başrollerinde Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman ve David Wenham gibi güçlü isimler yer alırken, filmin yönetmenliğini ise Garth Davis üstleniyor.