29.10.2019 - 17:03 |
Lion filmi nerede çekildi? Lion filmi oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
Lion filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Garth Davis'in yer aldığı Lion filmi 2 Şubat 2017 yılında vizyona girdi. Biyografik dram türünde sinemaya uyarlanan filmin çekimleri ABD, Avustralya ve İngiltere'de gerçekleştirildi. Peki Lion filminin oyuncu kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor?
Lion filmi bu akşam TV'de izleyici ile buluşuyor. Biyografik dram türünde çekilen film 5 yaşındaki Hintli bir çocuğun vagonda ağabeyini beklerken uyuyakalması ve trenin hareket etmesi ile birlikte çocuğun kendisini evinden kilometrelerce uzakta bulması ile başlıyor. Büyük bir mücadelenin ardından Avustralya'lı bir çift tarafından evlat edinilen çocuk belli bir süre sonra gerçek ailesini bulmak için harekete geçer. Bu durum onda saplantı haline gelir.
LİON FİLMİ OYUNCU KADROSU
Dev Patel - Saroo
Rooney Mara - Lucy
Nicole Kidman - Sue
David Wenham - John
Sunny Pawar - Young Saroo Bierley
Abhishek Bharate - Guddu
Priyanka Bose - Kamla
Tannishtha Chatterjee - Noor
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