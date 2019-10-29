Lion filmi nerede çekildi? Lion filmi oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Lion filmi bu akşam TV'de izleyici ile buluşuyor. Biyografik dram türünde çekilen film 5 yaşındaki Hintli bir çocuğun vagonda ağabeyini beklerken uyuyakalması ve trenin hareket etmesi ile birlikte çocuğun kendisini evinden kilometrelerce uzakta bulması ile başlıyor. Büyük bir mücadelenin ardından Avustralya'lı bir çift tarafından evlat edinilen çocuk belli bir süre sonra gerçek ailesini bulmak için harekete geçer. Bu durum onda saplantı haline gelir.

LİON FİLMİ OYUNCU KADROSU

Dev Patel - Saroo

Rooney Mara - Lucy

Nicole Kidman - Sue

David Wenham - John

Sunny Pawar - Young Saroo Bierley

Abhishek Bharate - Guddu

Priyanka Bose - Kamla

Tannishtha Chatterjee - Noor