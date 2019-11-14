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14.11.2019 - 13:23 | | İHA

Lise öğrencisi, not bırakıp intihar etti

Ordu’da intihar eden liseli gencin yakını, ‘Mavi Balina’ oyunundan şüphelendiklerini söyledi.

Lise öğrencisi, not bırakıp intihar etti

Ordu’da lise 2. sınıf öğrencisi Alperen A. (16), dün gece ailesi evden ayrılınca namaz kıldıktan sonra babasının tabancasıyla intihar etti. Bucak Mahallesi’ndeki evlerine sabaha karşı dönen aile, oğullarının cansız bedenini namaz kıldığı seccadenin üzerinde buldu. Aile hemen polisi ve 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine gelen ekipler, Alperen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Geride bir not bırakan Alperen’in "ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını" yazdığı öğrenildi.

İNTİHARDA 'MAVİ BALİNA' ŞÜPHESİ

İntihar eden lise öğrencisi Alperen A.’nın dayısı Hami Gücüklüoğlu, intihar nedenini bilmediklerini ancak gençleri ölüme sürükleyebilen sanal internet oyunu Mavi Balina’dan şüphelendiklerini belirterek, “Savcının vereceği rapora göre belli olacak. Mavi Balina oyunundan şüpheleniyorum. Bütün insanlara da sesleniyorum, herkes bu çocuklara sahip çıksın eğer böyle bir şey olduysa. Başka canlar da yanmasın. Bu oyunlar yüzünden intihar edenleri biliyoruz, televizyonda görüyoruz. Aklımıza oyun geliyor. Çünkü anne babası ile sıkıntısı yok, öğrenciliğinde de bir sıkıntısı yok, başarılı bir talebe. O yüzden aklıma hep oyun geliyor” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İntiharın kesin nedeninin soruşturma sonucu belli olacağı öğrenildi.

Lise öğrencisi, not bırakıp intihar etti

“U” dönüşü yapmak isterken kazaya neden olduErzurum’da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.
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