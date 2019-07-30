Lisede nakil süreci başladı

Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini 2 Ağustos Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından “https://e-okul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Her nakil döneminde, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan, yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden ve pansiyonlu okullar olmak üzere her grup için en fazla üçer tercih yapılabilecek.

Tercihlerine yerleşemeyenler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla iki okul seçilebilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos’ta açıklanacak.